Delação de Eike Batista implica Crivella e Eduardo Paes

247 - O empresário Eike Batista implicou o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o ex-prefeito Eduardo Paes no acordo de delação que negocia com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o blog da jornalista Bela Megale, Eike promete revelar a compra de apoio dos dois políticos, que são pré-candidatos à prefeitura do Rio, na eleição de 2008. Naquele pleito, Crivella perdeu a disputa, mas apoiou Paes no segundo turno.

De acordo com a reportagem, Eike teria revelado ter sido procurado pelo ex-governador Sérgio Cabral com um pedido de repasse de dinheiro a Crivella para obter apoio político. “O tema já foi abordado pelo próprio Cabral em depoimento à Justiça Federal no ano passado. O ex-governador relatou que Crivella teria recebido US$ 1,5 milhão para apoiar Paes em 2008”, destaca o texto.

Crivella diz que a acusação é uma “mentira” e que o repasse “não existiu”. Em nota, Crivella disser a favor das investigações, mas pede punição para “aquele que não provar suas declarações”. Já Eduardo Paes, disse que as perguntas devem ser direcionadas para Sergio Cabral e Marcelo Crivella. Ele também afirma que Crivella nunca lhe pediu nada.