'Delegada pop' presa foi citada no 'BBB' e teve apoio de artista para campanha eleitoral (vídeos)

A delegada Adriana Belém foi citada no BBB22. Também teve apoio de artistas, como Dudu Nobre, e ex-jogadores de futebol quando foi candidata nas últimas eleições municipais no Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - A delegada Adriana Belém, presa nessa terça-feira (10) após ser alvo de uma operação contra jogos de azar no estado do Rio de Janeiro, coleciona amigos famosos, como ex-jogadores de futebol e cantores. Também foi citada por Pedro Scooby e D.G no "BBB 22". Com a delegada foram encontrados quase R$ 2 milhões em espécie. Investigadores acreditam que o montante seja proveniente de lavagem de dinheiro.

Há três semanas, ela postou na rede social um vídeo do "BBB 22" em que Pedro Scooby e Douglas falam sobre amizade deles.

Scooby conta que seu filho costumava brincar com Gabriel, filho da delegada. "O Dom, quando era menorzinho, ia lá para o condomínio dele, ficava lá o dia inteiro. Ele cuidava do Dom".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Como é bom sermos lembrados com tanto carinho por esses guerreiros!", escreveu Adriana ao compartilhar o vídeo. Ela brincou com o filho: "Não é que eu e Gabriel fomos parar no BBB?".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A delegada foi candidata a vereadora pelo PSC em 2020 e recebeu apoio de artistas, como Dudu Nobre e Sandra de Sá, além de ex-jogadores como Adriano Imperador e Edmundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE