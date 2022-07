Delegado da PF e pré-candidato, Alexandre Saraiva diz que o governo Bolsonaro 'defende bandido'

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal (PF) Alexandre Saraiva, ex-superintendente da corporação no Amazonas e pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo PSB do Rio de Janeiro, afirmou que o governo Jair Bolsonaro defende "bandidos". O membro da PF rebateu o comentário de um internauta após ser questionado se não iria trabalhar.

"Por que você não vai trabalhar?", escreveu um usuário no Twitter.

Saraiva rebateu a pergunta: "Porque neste governo quando o policial trabalha costuma aparecer um ministro para defender os bandidos. Em seguida, o policial é defenestrado. Só por isso. Entendeu ou preciso desenhar?", disse.

Saraiva foi transferido da Superintendência da PF no Amazonas após enviar, no primeiro semestre de 2021, uma notícia-crime contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A coraporação iniciou no ano passado a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil.

O delegado afirmou que a atuação de Salles em favor de madeireiros ilegais era "claríssima e inédita". O ex-ministro pediu demissão do governo Bolsonaro em junho de 2021.

Bom dia ! O gado já tomou a primeira do dia. pic.twitter.com/ucXVCEVtF6 — Alexandre Saraiva (@DelegadoSaraiva) July 6, 2022

