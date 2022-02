Delegado do caso Marielle Franco muda pela quinta vez

Apoie o 247

ICL

247 - Pela quinta vez o delegado responsável pelas investigações do caso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vai mudar.

De acordo com reportagem do UOL, a informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio Janeiro, que explicou que Henrique Damasceno, que estava à frente da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), onde é investigado o caso, foi promovido para a diretoria do DGHPP (Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa), que coordena e acompanha todas as delegacias de Homicídios, inclusive a DHC. O caso será assumido pelo delegado Alexandre Herdy.

Prestes a completar quatro anos, a motivação e os mandantes do crime não foram esclarecidos. A última troca de delegado foi em julho do ano passado. Especialistas afirmam que as frequentes alterações trazem prejuízos para a investigação e podem atrasar ainda mais a elucidação do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE