Delegado que não viu problema na evolução patrimonial de Flávio diz não ter relação com Bolsonaros

247 - Em explicações ao Ministério da Justiça, o delegado da PF Erick Blatt chamou nesta segunda-feira (22) de absurda qualquer ilação de que tenha relações com a família Bolsonaro. Ele diz não ter havido ingerência de qualquer pessoa no inquérito eleitoral sobre Flávio Bolsonaro. A informação e do jorna Folha de S.Paulo.

Como mostrou a coluna Painel, Blatt, na contramão das suspeitas do Ministério Público do Rio no caso da rachadinha, concluiu após apenas duas diligências que a evolução patrimonial de Flávio era compatível com sua renda.

A PF pediu o inquérito de Blatt na investigação das acusações feitas por Sergio Moro a Bolsonaro. A polícia quer saber quais poderiam ser os interesses da família no Rio.

