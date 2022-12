Demitido por Bolsonaro, José Vicente Santini é convocado por Tarcísio para compor o governo de SP

Apoie o 247

247 - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas convidou o advogado José Vicente Santini para chefiar o escritório de Representação do Estado em Brasília. As informações são do Yahoo Notícias.

Santini, que hoje ocupa o cargo de assessor especial da Presidência da República, já foi demitido por Bolsonaro em 2020 por usar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para participar de uma reunião em Davos, na Suiça.

À época, a repercussão negativa do fato obrigou Bolsonaro a determinar a demissão do advogado. Entretanto, oito meses depois, ele voltou atrás e readmitiu Santini para o cargo de assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, na gestão de Ricardo Salles. Em 2021 ele foi prestigiado com um novo cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência.

Quando assumiu a Secretaria Nacional de Justiça, órgão do Ministério da Justiça, Santinni foi acusado de interferir no processo de extradição do blogueiro Alan dos Santos, alvo de uma investigação do Supremo Tribunal Federal (STF) que vive nos EUA como foragido.

Caso assuma o cargo ofertado por Tarcísio, Santinni ficará responsável por articular as relações do governo estadual com o Planalto, ministérios, Congresso, órgãos federais e Judiciário.

