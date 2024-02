Dengue faz primeira vítima fatal no Rio de Janeiro em 2024

Apoie o 247

247 - A cidade do Rio de Janeiro registrou sua primeira morte por dengue em 2024, conforme anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima, um homem de 45 anos, foi atendida na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Maré. Além desse óbito, outras três mortes suspeitas de dengue estão sendo investigadas pelas autoridades de saúde, destaca a CNN .

O prefeito Eduardo Paes, do MDB, decretou situação de emergência na saúde pública através do Diário Oficial na última segunda-feira (5), em resposta à epidemia de dengue que assola a cidade. Janeiro já contabilizou 362 internações relacionadas à dengue na rede de saúde do Rio, marcando um recorde desde 2008.

As autoridades de saúde reforçam a importância da prevenção e da eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, para conter a disseminação da doença.

