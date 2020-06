Depois de recusarem Freixo, Rede, PSB e PDT anunciam chapa única à prefeitura do Rio com Bandeira de Mello e Martha Rocha

PDT, PSB e Rede Sustentabilidade divulgaram nesta quarta-feira, 17, pelas redes sociais, uma chapa única para concorrer à prefeitura do Rio. Os nomes são da deputada estadual Martha Rocha (PDT) e do ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello (Rede) edit

247 - Depois de recusarem apoio à candidatura de Marcelo Freixo (Psol), que já contava com o apoio do PT, os partidos PTD, Rede e PSB anunciaram uma chapa única para concorrer à prefeitura do Rio, com Martha Rocha e Eduardo Bandeira de Mello.

Segundo os dirigentes, os partidos definirão cabeça de chapa a partir de pesquisas eleitorais e não descartam novas conversas com PT e PSOL, que resistem a ex-delegada.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “o anúncio coube ao deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), chamado de "grande articulador" da frente de esquerda pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Lideranças das siglas não descartam novas conversas com PSOL e PT, que já haviam tentado coordenar a formação de uma chapa com vários partidos de esquerda.”

A matéria ainda informa que “a definição do cabeça de chapa entre Bandeira e Martha Rocha será pautada pelas próximas pesquisas eleitorais, antes do período de convenções partidárias —inicialmente marcadas para o fim de julho.”

