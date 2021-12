Depois do Rio, surto de gripe chega a São Paulo com vírus que escapa de vacina

Apoie o 247

Sputnik - O mesmo vírus associado à epidemia de gripe no Rio de Janeiro, o influenza A H3N2, já está circulando na cidade de São Paulo, provocando o aumento de atendimentos nos prontos-socorros e internações em hospitais públicos e privados.

De acordo com a Folha de São Paulo, na terça-feira (14), nove pessoas foram hospitalizadas com o H3N2, e em uma semana as internações já chegaram a 19.

O secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, confirmou na terça-feira (14), que a capital baiana também enfrenta um surto de gripe, registrando 77 casos de influenza em 2021, sendo 74 os casos entre o final de novembro e início de dezembro. Dos 74 casos, 56 são do vírus H3N2.

Embora a vacina contra a gripe usada no programa de imunização tenha na sua composição a cepa H3N2, ela não é a mesma que está circulando atualmente no RJ e em SP.

A nova cepa, chamada de Darwin, cidade na Austrália onde foi identificada pela primeira vez, consegue escapar da vacina, já que a mesma não cobre esta cepa.

De acordo com especialistas, o melhor a se fazer é continuar com o uso das máscaras faciais e evitar aglomerações, além da higienização das mãos.

O vírus H3N2 é um dos subtipos do vírus influenza, de rápida transmissão e com um período de incubação de dois a três dias, que provoca sintomas como febre alta com início agudo, cefaleia, dores articulares, constipação nasal e inflamação de garganta e tosse, podendo em alguns casos, ocorrer vômito e diarreia.

