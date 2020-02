Deportados dos EUA, brasileiros desembarcam em MG sem saber como voltar para casa

O voo fretado EUA-Minas é o terceiro a trazer deportados da fronteira norte-americana com o México desde outubro do ano passado. Pagos pelo governo dos EUA, comandado por Donald Trump, eles precisam ser autorizados pelo governo brasileiro edit

247 - O avião que trouxe brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Confins (a 37 quilômetros de Belo Horizonte) às 23h40 desta sexta-feira (7). Uma família com um rapaz, uma mulher e uma filha de três anos desembarcou no Brasil a 3.223 quilômetros de distância de sua casa, que fica em União Bandeirantes, um distrito de Porto Velho (RO) sem dinheiro e sem assistência à espera.

“A gente não sabe [o que vai fazer agora]. Estamos tentando entrar em contato com a família. Pensamos que chegando aqui, o governo tomaria uma atitude”, diz Cleony Dias Lagasso, 25. Os relatos forma publicados no jornal Folha de S.Paulo.

Inicialmente, o Itamaraty informou que 130 brasileiros estariam no voo -EUA-Minas. No aeroporto o número de pessoas que deixou a área de desembarque parecia menor.

O voo fretado desta sexta é o terceiro a trazer deportados da fronteira norte-americana desde outubro do ano passado. Pagos pelo governo dos EUA, comandado por Donald Trump, eles precisam ser autorizados pelo governo brasileiro.

Pâmela Cristina, 21, de Governador Valadares, afirma ter visto um guarda empurrando uma mulher com uma criança de colo e que era comum policiais da fronteira ficarem com o dinheiro das pessoas detidas. “Tem muita gente que está aqui que não tem um centavo no bolso. A gente não imagina o quanto é sofrido. A gente entra com a mente sadia e sai com a mente doente”, afirma ela.