Deputada Andreia de Jesus, do PSOL, é alvo de ataques sexistas da extrema-direita na Assembleia de Minas

O motivo: a parlamentar negra pediu um minuto de silêncio em memória da jovem Kathlen Romeu, de 24 anos, que estava grávida e foi assassinada em operação da PM no Rio edit

247 - A deputada estadual Andreia de Jesus (PSOL-MG), sofreu ataques sexistas de parlamentares da extrema-direita nesta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (AL-MG).

Mulher negra, a parlamentar utilizou a tribuna da Assembleia para pedir um minuto de silêncio em memória da jovem negra e grávida Kathlen Romeu, de 24 anos, que foi assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante operação policial no bairro de Lins de Vasconcelos.

Ao final do seu pronunciamento, os deputados Coronel Sandro (PSL) e Bruno Engler (PRTB) acusaram Andreia de Jesus de 'estar mal informada' sobre a segurança pública no Brasil e em Minas Gerais e disse que ela “deveria estudar mais” para não falar “asneira no plenário”.

“Meu posicionamento é ao lado dos trabalhadores, pela dignificação da categoria, e pela diminuição tanto de mortes causadas por policiais quanto de mortes de policiais. No Brasil, o número de policiais que tira a própria vida é maior que o dos que morrem em serviço”, rebateu a deputada estadual Andreia de Jesus.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.