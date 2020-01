Deputada bolsonarista: “Quero ver o dia que o Portas dos Fundos fizer um filme pornô com as mães dos Ministros do STF”

“Quero ver o dia que o Portas dos Fundos fizer um filme pornô com as mães dos Ministros do STF, colocando os seus filhinhos como bêbados e usuários de drogas. Será lindo de se ver…”, escreveu a deputada federal Alê Silva (PSL-MG) no Twitter edit

247 - A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) criticou a liberação do programa especial de Natal do Porta dos Fundos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Toffoli derrubou a censura ao Especial de Natal do Porta dos Fundos. No especial, Jesus Cristo é um personagem homossexual.

Após a decisão do STF, robôs bolsonaristas levantaram, também nesta sexta-feira, a hashtag #ToffoliEGay.