Deputada exige que Douglas Garcia use máscara durante sessão da Alesp: "vou chamar a polícia" (vídeo)

A deputada da Bancada Ativista Mônica Seixas interrompeu fala do deputado que discursava sem máscara no plenário

Revista Fórum - A deputada da Bancada Ativista na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Mônica Seixas, interrompeu com uma questão de ordem a fala do deputado Douglas Garcia (PTB) por ele estar sem máscara no plenário.

“A gente via ter que chamar a policia pra resolver aqui uma legislação estadual, porque esse é um lugar público”, disse a deputada.

