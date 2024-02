Deputada Luiza Erundina fará estreia na pré-campanha de Boulos em março

As duas lideranças participarão de eventos na capital com servidores e profissionais da educação edit

247 - A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) fará sua estreia na pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL-SP) em março, quando a parlamentar e o deputado, pré-candidato a prefeito de São Paulo, participarão de eventos na capital com servidores e profissionais da educação.

Em entrevista à coluna Painel, Boulos afirmou que a deputada terá "papel importante". Ela foi vice do parlamentar na campanha de 2020. As duas lideranças tiveram um encontro nesta quarta-feira (20) para discutir os rumos dos atos previstos para este ano.

Nesta quinta-feira (22), Boulos e a a sua vice, Marta Suplicy, farão a primeira agenda conjunta da pré-campanha, em Parelheiros, onde visitarão uma aldeia indígena.

