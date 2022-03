Deputada Monica Seixas diz que pedirá cassação de Mamãe Falei por violência de gênero contra mulheres ucranianas

"Quebra grave de decoro, além de violência de gênero com as mulheres ucranianas", disse a parlamentar paulista edit

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual de São Paulo Monica Seixas (PSOL) anunciou que irá pedir explicações à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) sobre a viagem do deputado Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei, à Ucrânia.

Em áudios obtidos pelo Brasil 247 (ouça abaixo), Mamãe Falei aparece falando sobre as mulheres ucranianas de forma objetificada, machista e misógina e chegou a dizer que as ucranianas "são fáceis porque são pobres".

"Vou encaminhar um pedido formal de explicação de viagem do Mamãe Falei não afastado até hoje da Alesp. Além de que, se comprovada a autoria dos audios, vou pedir a cassação do seu mandato. Quebra grave de decoro, além de violência de gênero com as mulheres ucranianas", disse Monica Seixas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As declarações de Arthur do Val provocaram uma ondaa de indignação e asco nas redes sociais. Confira algumas reações.

Vou encaminhar um pedido formal de explicação de viagem do Mamãe Falei não afastado até hoje da Alesp. Além de que, se comprovada a autoria dos audios, vou pedir a cassação do seu mandato. Quebra grave de decoro, além de violência de gênero com as mulheres ucranianas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 4, 2022





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE