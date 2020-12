Deputada que denunciou laranjal do PSL celebra demissão de Marcelo Álvaro Antonio

“Com um ano de atraso, mas está bom”, disse a deputada Alê Silva (PSL-MG), que denunciou esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais, que beneficiariam o agora ex-ministro do Turismo de Bolsonaro edit

247 - A deputada federal Alê Silva (PSL-MG) comemorou a demissão nesta quarta-feira (9) do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por Jair Bolsonaro.

“Com um ano de atraso, mas está bom”, disse a parlamentar a O Antagonista. Bolsonaro ficou irritado com mensagem que Álvaro mandou no grupo de ministros atacando Luiz Eduardo Ramos.

Alê Silva foi quem denunciou a existência de esquema de candidaturas de laranjas do PSL comandado por Marcelo Álvaro Antônio em Minas Gerais. Reportagens da Folha de S. Paulo revelaram que Álvaro Antônio patrocinou em Minas um esquema de candidaturas de mulheres que receberam expressivos recursos públicos do partido, sem sinal de que tenham feito campanha efetiva. Parte desse dinheiro público foi parar em empresas ligadas a assessores de seu gabinete na Câmara. Ele exercia o mandato de deputado federal em 2018.

A parlamentar do PSL também afirmou ter recebido a informação de que o ministro do Turismo a ameaçou de morte em uma reunião com correligionários, no fim de março, em Belo Horizonte.

