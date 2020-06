Deputadas do PSOL pedem cassação de bolsonarista que produziu dossiê de antifascistas

A bancada do PSOL na Alesp entraram com pedido de cassação do mandato do deputado bolsonarista Douglas Garcia (PSL-SP), classificando o dossiê divulgado pelo parlamentar com nomes de pessoas autodenominadas "antifas" como "um claro estímulo à perseguição" edit

247 - As deputadas estaduais pelo PSOL-SP Isa Penna e Mônica Seixas, da Bancada Ativista, entraram com pedido de cassação do mandato do deputado bolsonarista Douglas Garcia (PSL-SP). A informação é da jornalista Mônica Bergamo.

As parlamentares do PSOL classificaram o ato de Garcia, que anunciou em suas redes sociais ter um dossiê com nomes de pessoas autodenominadas "antifas" (antifascistas), como "um claro estímulo à perseguição das últimas manifestações em defesa da democracia".

A deputada Isa Penna também abriu uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo que seja investigada a origem de dossiê.

"Douglas Garcia coletou informações pessoais de pessoas ideologicamente diferentes dele e divulgou tais informações com um intuito de intimidação e violência", afirma a representação enviada ao Ministério Público.

Na segunda-feira (1º), o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito civil contra ele e Edson Salomão, presidente do Instituto Conservador e chefe de gabinete de Garcia, para investigar o uso de recursos públicos em suposto "gabinete do ódio" e na coleta de assinaturas para a criação do partido Aliança pelo Brasil, de Jair Bolsonaro (sem partido).

O objetio é apurar suposta prática de atos de improbidade administrativa por parte de Salomão, sob ciência e apoio do deputado estadual, ao utilizar computadores, internet e serviços da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para promover manifestações de ódio contra figuras públicas nas redes sociais e divulgar postagens do Instituto Conservador.

