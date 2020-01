Deputado aciona MP contra propaganda de Doria sobre Previdência

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) protocola nesta terça-feira (7) uma representação no Ministério Público, para suspender a propaganda do governo João Doria (PSDB) sobre a reforma da Previdência dos servidores. De acordo com o documento, o chefe do Executivo paulista cita realidades distantes e medidas drásticas “totalmente inconstitucionais”.

Na peça, o presidente da São Paulo Previdência, José Roberto de Moraes, sinaliza que, se a reforma não for aprovada, haverá medidas “como foram adotadas na Grécia ou em Portugal, em que reduziram em 30% todo e qualquer valor de benefício”.