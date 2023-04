Deputado aciona MP por PMs em empresa ligada a assessor de Tarcísio

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Paulo Reis, membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo, enviou uma representação ao Ministério Público solicitando a abertura de um inquérito para apurar o uso de policiais militares por uma empresa de segurança privada associada a um assessor especial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com o Metrópoles, no ofício, o deputado de oposição mencionou o emprego de policiais militares pela CampSeg, uma companhia pertencente ao empresário Nelson Santini. Santini é irmão do advogado José Vicente Santini, que faz parte da representação do governo paulista em Brasília e é aliado da família Bolsonaro.

A CampSeg foi contratada pela Rumo Logística apenas dois dias após Tarcísio assumir o cargo de governador, com o objetivo de auxiliar a empresa a conter uma onda de roubos de cargas de soja destinadas ao Porto de Santos, conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo divulgada na semana passada.

