Deputado bolsonarista ataca Moraes: "canalha, acabou para você"

247 - O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) ameaçou o ministro do STF Alexandre de Moraes durante um ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro neste 7 de Setembro. Do alto de um trio elétrico no Posto Cinco, em Copacabana, o parlamentar chamou Moraes de “canalha“ e disse que “acabou para ele“. A informação é do portal O Antagonista.

"Nós não vamos parar enquanto não tirarmos aquele canalha do STF. Alexandre de Moraes, você não é Deus! Ministro Alexandre de Moraes, acabou para você! […] Ministros do STF: podem vir quente que o Brasil está fervendo.”

Investigado no inquérito que apura a organização de atos antidemocráticos, Otoni foi alvo de buscas da Polícia Federal autorizadas por Moraes em agosto.

