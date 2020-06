Deputado bolsonarista Daniel Silveira contratou consultoria um dia antes de ela ser fundada

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), que ficou conhecido por quebrar a placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, recebeu serviços de uma consultoria um dia antes de ela abrir legalmente as portas.

Segundo colunista Guilherme Amado, da Época, Silveira pagou R$ 110 mil em dinheiro por 11 serviços de consultoria da Samuel Maciel Sociedade Individual de Advocacia, um escritório de sua cidade, Petrópolis (RJ).

Além do serviço poder ser feito pela Câmara, que contém uma consultoria legislativa à disposição dos deputados, Silveira e o advogado não apresentam os documentos que comprovariam que o trabalho foi feito, embora os documentos sejam públicos e tenham sido pagos com dinheiro do contribuinte.

Fora isso, o colunista afirma que no primeiro contrato do deputado com a empresa, em nota fiscal emitida em 27 de maio do ano passado, consta que os serviços de "consultoria e assessoria jurídica" duraram de 24 de abril a 23 de maio daquele ano. "Só que a empresa foi aberta, segundo registro na Receita Federal, em 25 de abril, um dia após o começo dos serviços", diz o colunista da Época.

