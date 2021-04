Deputado bolsonarista é condenado pela 7ª vez por dossiê contra antifascistas

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia foi condenado pela sétima vez por expor dados pessoais de cerca de mil pessoas por meio do chamado Dossiê Antifascista. De acordo com a decisão da juíza Cinara Palhares, da 15ª Vara Cível de São Paulo, o parlamentar terá que pagar uma indenização de R$ 10 mil a A.M.G., de 35 anos. A informação é da coluna do jornalista Rogério Gentile, no UOL.

Segundo a reportagem, as condenações impostas a Garcia somam R$ 125 mil, mas como foram proferidas em primeira instância podem ser revistas pela Justiça.

Na ação A.M.G. disse que teme pela sua integridade física e moral, uma vez que seus dados pessoais passaram a circular entre grupos supremacistas e neonazistas desde que foram expostos pela divulgação do dossiê.

Ainda conforme a reportagem, o a magistrada ressaltou na decisão que Douglas Garcia “possui expressa participação e contribuição na elaboração e manutenção" do dossiê ", já que diversas vezes se posicionou em suas redes sociais como organizador de uma listagem de pessoas ligadas ao movimento antifascista".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.