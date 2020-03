Deputado bolsonarista é detido ao participar de festa no Rio

247 - O deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL-RJ) foi preso na madrugada desta sexta-feira (27) enquanto participava de uma festa em um condomínio em Camboinhas, Niterói (RJ). Segundo reportagem do Bom Dia Rio, exibido pela Tv Globo, o parlamentar foi acusado de agredir os policiais militares que foram destacados para atender a ocorrência, além de desacatar uma delegada.

Segundo a reportagem, a polícia foi acionada por moradores do próprio condomínio. Ao chegarem ao local, os policiais militares teriam identificado o parlamentar que teria reagido à intervenção com violência. Ele teria agredido um cabo e um sargento do 12º Batalhão, chegando a quebrar os óculos de um dos agentes. Schmidt foi levado para a 76ª DP, no Centro, e ali também teria desacatado uma delegada. O parlamentar nega as acusações.

Por meio de nota, a Polícia Militar diz que recebeu várias denúncias de moradores sobre a realização da festa com a aglomeração de pessoas, o que está proibido devido à pandemia do novo coronavírus.