Deputado bolsonarista, Otoni de Paula defende que Witzel deixe o Palácio Laranjeiras

Ele comemorou a prisão do governador afastado nas redes sociais. Otoni é um importante aliado de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados edit

247 - O deputado federal Otoni de Paula informou no Twitter, nesta sexta-feira, 28, que vai protocolar um questionamento ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a autorização para que Wilson Witzel, que foi afastado do governo, permaneça na residência oficial do Estado, o Palácio Laranjeiras.

Otoni de Paula é filiado ao mesmo partido de Wilson Witzel, o Partido Social Cristão. Nas redes sociais ele chamou o governador de “canalha” e “vagabundo”. “O canalha quer ficar no Palácio Laranjeiras, comendo e bebendo as custas do povo. Mas não vai mesmo! “ escreveu Otoni.

O CANALHA quer ficar no Palácio Laranjeiras, comendo e bebendo as custas do povo. Mas não vai mesmo! Vou protocolar um questionamento ao STJ. Se @wilsonwitzel quiser comer e beber as nossas custas será em Bangu 8. — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) August 28, 2020





Quer dizer que o canalha @wilsonwitzel se une com a esposa pra roubar o estado, nos moldes dos esquemas feitos por Cabral e Adriana Anselmo, e a culpa é do PR @jairbolsonaro! Assuma seu erro VAGABUNDO‼️ — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) August 28, 2020





O Rio de Janeiro amanhece sem @wilsonwitzel no governo. O governador caiu!!!!

Nós CONSEGUIMOS 👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽 — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) August 28, 2020

Na Câmara de Deputados, Otoni de Paula é um importante aliado de Jair Bolsonaro e tinha a intenção de ser candidato pelo PSC para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A legenda, entretanto, lançou a ex-juíza Glória Heloíza, apoiada pelo presidente nacional do partido, o pastor Everaldo, que foi preso nesta sexta na mesma operação que atingiu Witzel e alguns secretários do governo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.