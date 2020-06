Deputado bolsonarista paga R$ 110 mil para advogado prestar serviço que a Câmara faria

247 - O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), conhecido por quebrar a placa da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), paga, há 11 meses, de sua verba de gabinete, R$ 10 mil em espécie para um escritório de advocacia de sua cidade, Petrópolis (RJ), mesmo tendo à sua disposição na Câmara dos Deputados consultorias legislativas especializadas em 22 áreas distintas. O valor das consultorias pagas ao escritório do advogado Samuel Maciel representa 20% do que o parlamentar gastou com a cota até maio deste ano. A informação é da coluna de Guilherme Amado.

De acordo com a prestação de contas do deputado, ele faz os pagamentos pela produção de projetos que apresenta à Câmara. O curioso é que as consultorias da própria Câmara poderiam analisar todos os projetos.

O parlamentar apresentou 33 projetos de lei desde que assumiu, em fevereiro do ano passado. Nenhum foi aprovado ou está perto de ser.

A nota fiscal emitida apontou que o advogado também auxiliou na formulação de requerimentos e indicações para Jair Bolsonaro.

