Deputado bolsonarista que quebrou placa de Marielle diz que quer ter Queiroz como assessor

CartaCapital - O deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL-RJ) afirmou que pretende convidar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, para trabalhar em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com um cargo comissionado. Em entrevista à revista “Crusoé”, Amorim avaliou que o ex-PM contribuiria na interlocução “com as forças de segurança” e disparou: “Agora, os deputados do PSOL não precisarão mais perguntar ‘cadê o Queiroz’, pois ele estará no meu gabinete. Ao que me consta, Queiroz não foi condenado a nada. É ficha limpa”.

Suspeito de operar um esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio, quando o filho do presidente era parlamentar na Alerj, Queiroz tenta viabilizar sua candidatura à Câmara dos Deputados. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) invalidou todas as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da primeira instância da Justiça fluminense, o que levou a investigação a praticamente começar do zero.

