Deputado bolsonarista que xingou o Papa e quis homenagem a Pinochet defende Adrilles: “Bode expiatório”

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O deputado estadual Frederico D’Ávila, do PSL de São Paulo, saiu em defesa de Adrilles Jorge, comentarista demitido na quarta-feira (9/2) da Jovem Pan News por ter feito um gesto que remete a uma saudação nazista. D’Ávila afirmou em um grupo de WhatsApp ligado à comunidade judaica que Adrilles é um “bode expiatório” e vítima de “linchamento”. D’Ávila é conhecido por ter apresentado projeto para homenagear o ditador chileno Augusto Pinochet e por xingar o Papa Francisco de “vagabundo”.

“Acho que de tudo isso, estão querendo pegar o Adrilles pra bode expiatório e rotular a JP [Jovem Pan] como um balaio de celerados. Mas estão linchando o Adrilles na esteira desse tema. Isso pode criar um movimento inverso contra nós”, escreveu o parlamentar.

D’Ávila também afirmou que não viu qualquer conotação nazista no gesto de Adrilles. “O tchau dele é totalmente coerente com os outros dias”.

O aceno do comentarista aconteceu na quarta-feira (9/2), quando Adrilles defendia Monark, apresentador demitido do Flow Podcast após ter defendido o reconhecimento de um partido nazista no Brasil.

Deputado de primeiro mandato eleito com o voto bolsonarista, D’Ávila apresentou um projeto em 2019 para homenagear o ex-ditador chileno Augusto Pinochet. No ano seguinte, xingou o papa Francisco e a Igreja Católica brasileira de “safados”, “vagabundos” e “pedófilos”.

