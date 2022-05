Deputado bolsonarista quer criar 'rota turística do tiro' em São Paulo para 'criar emprego e renda'

Projeto de lei que defende a "tiroterapia" e cria a "Rota Turística do Tiro" foi apresentado pelo deputado estadual bolsonarista Castello Branco no dia 26 de abril edit

247 - O deputado estadual bolsonarista Castello Branco (PL-SP) apresentou um projeto de lei para tornar 34 municípios em uma espécie de pólo turístico para a prática do tiro esportivo. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o projeto para a criação da "Rota Turística do Tiro" foi protocolado no último dia 26 de abril.

Entre as cidades listadas estão Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo e a capital que, de acordo com o texto, já abrigam clubes de tiro e a modalidade é praticada esportivamente. Segundo Castello Branco, o fomento ao tiro "esportivo, de defesa, tático e/ou especializado" pode gerar empregos e renda.

“Mais do que um hobby, a atual prática do tiro no Brasil é um estilo de vida", justifica o parlamentar no projeto. Segundo a reportagem, “ele cita como possibilidades para os adeptos da prática serviços como clubes de tiro de luxo, treinamento exclusivo para mulheres e até a "tiroterapia" em família em hotéis rurais”

