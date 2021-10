Deputado bolsonarista se desculpa e diz que ataques a bispo da CNBB e ao Papa foram “inapropriados e exagerados”

“Não poderia deixar de começar esta carta pedindo desculpas pelo excesso cometido quando do meu pronunciamento na tribuna no dia 14 de outubro, inflamado por problemas havidos nos dias anteriores”, escreveu o deputado estadual por São Paulo Frederico D’Avila (PSL) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O deputado estadual por São Paulo Frederico D’Avila (PSL) divulgou nesta segunda-feira (18) uma “carta aberta” em que pede desculpas pelos insultos que fez em pronunciamento na semana passada ao arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e ao papa Francisco. “Não poderia deixar de começar esta carta pedindo desculpas pelo excesso cometido quando do meu pronunciamento na tribuna no dia 14 de outubro, inflamado por problemas havidos nos dias anteriores”, escreveu no texto.

Na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na última quinta-feira (14/10), D’Avila, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), chamou os líderes católicos de “vagabundos” e “pedófilos safados”.

“Seu safado da CNBB dando recadinho para o presidente [Bolsonaro], para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria amada é a pátria que não se submete a essa gentalha. (…) Seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também. A última coisa que vocês tomam conta é do espírito, do bem-estar e do conforto da alma das pessoas. Você acha que é quem para ficar usando a batina e o altar para ficar fazendo proselitismo político? Seus pedófilos safados, a CNBB é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil.”

PUBLICIDADE

Mesmo reconhecendo, entretanto, que o pronunciamento foi “inapropriado e exagerado”, o deputado bolsonarista listou episódios ligados a líderes católicos, em uma aparente tentativa de dizer que a fala, embora errada, teria sido justificada.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE