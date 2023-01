Deputado Carlos Jordy sai em defesa dos terroristas bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ) saiu em defesa dos terroristas bolsonaristas que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília no domingo (8).

Ele defendeu a narrativa espalhada pelos grupos bolsonaristas de que a destruição dos prédios públicos teria praticada feita por supostos "militantes de esquerda infiltrados".

"No domingo tudo estava ocorrendo como sempre ocorreu, de forma pacífica e ordeira. Mas havia infiltrados que usaram um modus operandi que todos já conhecemos. O modus operandi da esquerda, praticado por MST, MTST, Black Blocs, que acabaram gerando todo esse ocorrido lamentável, que só prejudicou as manifestações que ocorreram com ordem e com paz", disse o parlamentar, segundo A Tribuna. A Polícia Federal descarta esta possibilidade.

Segundo Jordy, os supostos manifestantes pacíficos teriam “entrado na pilha” dos infiltrados para provocar as depredações. "Eu acho que toda manifestação é legítima. Manifestações fruto da indignação da população com toda a falta de transparência, interferência do judiciário no processo eleitoral, autoritarismo praticado pelo STF, sobretudo pelo Alexandre de Moraes. Uma ditadura do judiciário que tem se instalado no país. Um ou outro de direita pode ter caído nessa pilha, mas sabemos que quem gerou esse caos foram os infiltrados".

