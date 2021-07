Deputado cobra informações sobre internação de Olavo de Carvalho no Hospital das Clínicas da USP

O deputado estadual José Américo (PT-SP) enviou um requerimento ao secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, questionando os custos da internação do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, 74, no InCor edit

247 - O deputado estadual José Américo (PT-SP) enviou um requerimento ao secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, questionando os custos da internação do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, 74, no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da USP. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Ele ainda pergunta se o guru bolsonarista passou pela central de regulação de leitos do estado e se recebeu atendimento privilegiado. “Diante da ausência de informações precisas, tornam-se imprescindíveis esclarecimentos a respeito de aludida internação”, afirma o parlamentar.

Olavo de Carvalho foi internado na semana passada para exames e avaliação geral cardiológica. Segundo boletim do InCor, ele teve um mal-estar súbito durante o voo que o trouxe dos Estados Unidos para São Paulo.

Saiba mais

Já com a duração de sete dias, a internação do "guru" bolsonarista Olavo de Carvalho, de 74 anos, tem sido pouco divulgada pelos médicos. Internado em um leito no quarto andar, ele chegou ao Instituto do Coração (InCor), com diarreia, anemia e sangramento urinário. Exames iniciais diagnosticaram uma infecção urinária causada por bactéria. O problema o fez portar uma sonda vesical, tubinho que é inserido na uretra até a bexiga para drenar a urina. A informação é do jornal O Globo.

Uma equipe de oncologia do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP), também ligado ao Hospital das Clínicas, foi chamada para investigar a possibilidade de câncer na bexiga. Esse tipo de tumor aumenta o risco de infecção urinária.

De acordo com a reportagem, os médicos também detectaram uma infecção de corrente sanguínea. Por isso, rastreiam a chance de endocardite, doença grave da parte interna do coração. O tratamento neste caso é o uso de antibióticos ou cirurgia.

