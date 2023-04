Deputado do PSDB vira réu por suspeita de rachadinha na Alesp

Apoie o 247

247 — Um deputado do PSDB, Rogério Nogueira, foi transformado em réu em uma ação penal por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa devido a um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O Ministério Público de São Paulo acusou o deputado de desviar R$ 4,1 milhões entre 2009 e 2019, nomeando funcionários fantasmas e se apropriando de parte de seus salários. A denúncia também inclui outros 25 indivíduos, incluindo assessores e ex-servidores do gabinete.

O deputado teria sido o principal beneficiário do esquema e chefiava a organização criminosa.

A acusação também afirma que empresas foram contratadas sem prestar serviços e emitiam notas frias para reembolso da Assembleia Legislativa. O desembargador Roberto Caruso Costabile e Solimene, relator do caso, considerou que havia indícios suficientes para a abertura da ação penal. A defesa do deputado afirmou que as acusações são absurdas e que não houve funcionários fantasmas.

