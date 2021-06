Deputado do PSOL tenta na Justiça barrar jogos da Copa América no Rio

O mandado de segurança foi protocolado pelo deputado estadual Flávio Serafini, que argumenta que as partidas do torneio colocam a saúde da população em risco em meio ao descontrole da pandemia edit

247 - O deputado estadual Flávio Serafini (PSOL) protocolou nesta segunda-feira (7) uma ação na Justiça para impedir a realização de jogos da Copa América no estado do Rio de Janeiro. O local, governado pelo bolsonarista Cláudio Castro (PSC), foi escolhido como uma das sedes do torneio.

O mandado de segurança apresentado pelo parlamentar ainda será distribuído a um juiz do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

Serafini diz que as partidas colocariam a saúde da população em risco em meio ao descontrole da pandemia. "Não estava previsto que a Copa América acontecesse no Rio de Janeiro. Não tem tempo sequer de preparar protocolos de forma organizada e nosso estado é um dos estados com maior média de mortes por habitantes".

O estado tem 88% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados e, no domingo (6), a média móvel de mortes era de 137.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.