Deputado em SP propõe cortar salário de parlamentares e de Doria para enfrentar o coronavírus

247 - O deputado Tenente Coimbra (PSL) protocolou um projeto de lei para cortar em 50% o salário do governador de São Paulo, João Doria (PSB), do seu vice, Rodrigo Garcia (DEM), dos deputados estaduais e dos secretários de Estado, para ter mais dinheiro com o objetivo de enfrentar a crise do coronavírus. De acordo com estimativa do parlamentar, a medida pode levar a uma economia de R$ 1,47 milhão para os cofres públicos todos os meses. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a maior do País, com 94 parlamentares.

O salário de cada deputado paulista é de R$ 25,3 mil. O governador e o seu vice recebem contracheque respectivamente de R$ 23.048,59 e R$ 21.896,27. Cada secretário de estado tem subsídio de R$ 20.743.

“O momento é delicado, exige recursos extras para o enfrentamento dessa epidemia e toda ajuda é necessária para que a gente consiga atender de forma digna no Sistema Único de Saúde”, acrescenta Coimbra. O relato foi publicado no blog do Fausto Macedo.

“Nessa toada, deverão ser tomados todos os esforços no sentido de adquirir recursos públicos, bem como a economicidade de verbas públicas, para que as mesmas sejam in totum canalizadas para a prevenção e ao combate ao coronavírus”, diz.