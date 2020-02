Deputado federal bolsonarista diz que Patrícia Campos Mello “queria um furo” e que Cid “conseguiu dois” no peito

Deputado Sargento Fahur (PSD-PR), bolsonarista radical e ex-integrante da Rotam da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná ampliou insultos à jornalista da Folha e ao senador alvo de dois tiros edit

247 - O deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR), ampliou e aprofundou os insultos de Jaris Bolsonaro e afirmou pelo pelo Twitter, Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha de S.Paulo “queria um furo” e que o senador Cid Gomes (PDT-CE) “conseguiu dois” furos no peito. O post do parlamentar bolsonarista terminou com uma série de emojis de risada e gargalhada.

O parlamentar é ex-integrante da Rotam da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná. O PDT estuda representa contra ele na Comissão de Ética da Câmara por quebra de decoro.

Veja: