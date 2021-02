Deputado nega ter atacado Isa Penna em plenário da Alesp: "Abraço rápido"

Cury foi flagrado pela câmera da Alesp apalpando a colega por trás, em 16 de dezembro, em plenário, durante a votação do orçamento do estado. As imagens causaram revolta e diversas declarações de apoio à Isa edit

247 - Na defesa prévia apresentada nesta segunda-feira (8) ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Cury (Cidadania) nega ter apalpado o seio de Isa Penna (PSOL). Ele também pede a suspeição de correligionários da deputada no caso em que é acusado de importunação sexual contra a parlamentar. A informação é do jornal O Globo.

Cury foi flagrado pela câmera da Alesp apalpando a colega por trás, em 16 de dezembro, em plenário, durante a votação do orçamento do estado. As imagens causaram revolta e diversas declarações de apoio à Isa. Desde então, Penna o denunciou ao Conselho de Ética da Alesp, e ele enfrenta processos relativos ao episódio em outras esferas: dentro de seu próprio partido, o Cidadania, e no Ministério Público de São Paulo.

