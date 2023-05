Deputado Paulo Fiorilo denuncia “pegadinha” de Tarcísio de Freitas com reajuste salarial para policiais

“O governador embutiu no PLC 75/22 alterações no desconto previdenciário dos militares, impactando diretamente os servidores militares, inativos e pensionistas” edit

247 — O deputado estadual Paulo Fiorilo denunciou o que ele chamou de “pegadinha” do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que anunciou “com alarde” o reajuste salarial para as categorias da Polícia Militar e Polícia Civil. “O governador embutiu no PLC 75/22 alterações no desconto previdenciário dos militares, impactando diretamente os servidores militares, inativos e pensionistas”.

“Depois de uma enorme luta para revogar o confisco do ex-governador João Doria, que atingiu todos os servidores públicos aposentados e pensionistas, agora TarciDoria tenta emplacar um desconto previdenciário sobre o total de vencimentos dos militares da ativa e inativos, impactando diretamente os aposentados e pensionistas”, denuncia.

Para os aposentados e pensionistas hoje a contribuição é de 11% incidentes apenas sobre o valor de rendimento superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que em 2023 é de R$ 7.507. Isso significa que hoje, um militar aposentado que receba R$ 8.000 por mês terá um desconto de 11% sobre R$ 493, 00. Assim, o desconto seria de cerca de R$ 54.

Ele denuncia que a proposta de Tarcísio é que agora o desconto tanto para os militares da ativa como para os da reserva e pensionistas seja de 10,5% sobre a totalidade dos proventos recebidos. No caso dos inativos e pensionistas o impacto é alarmante. Assim, um militar aposentado que receba R$ 8.000 terá um desconto previdenciário de 10,5% sobre a totalidade, o que representará cerca de R$ 840,00.

“Vamos apresentar emendas e lutar pela retirada desse jabuti em meio a uma proposta de reajuste salarial. Isso é inadmissível”, explica Fiorilo.

