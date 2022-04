Deputado Paulo Fiorilo vai ao Ministério Público Eleitoral contra João Doria

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Paulo Fiorilo (PT-SP) ingressará no Ministério Público Eleitoral de São Paulo com uma representação contra o governador João Doria (PSDB) por utilizar espaço e evento institucional para propaganda eleitoral antecipada.

O parlamentar destacou que o chefe do Executivo paulista utilizou um evento de sua agenda como governador, no caso o Seminário Municipalista, com a presença de prefeitos, secretários de Estado e representantes do Legislativo para anunciar a sua renúncia ao cargo de governador e sua pré-candidatura à Presidência da República.

De acordo com o petista, o ato viola o Artigo 36-A da Lei 9504/97. "É um absurdo utilizar uma reunião oficial, em ambiente oficial, que é o Palácio dos Bandeirantes, como palanque eleitoral. É preciso investigar se ocorreu abuso e uso da máquina administrativa", afirmou o deputado.

