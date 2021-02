Deputado petista André Ceciliano é reeleito presidente da Alerj

Apesar de ter sido eleito em 2019 para o seu primeiro mandato, ele ocupa o cargo de presidente da Alerj desde abril de 2017, após assumir o posto do então presidente Jorge Picciani (MDB) edit

247 - O deputado estadual André Ceciliano (PT) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira, 2, por 64 votos a três (e duas abstenções). O mandato de presidente da Alerj vai até o fim de 2022.

Apesar de ter sido eleito em 2019 para o seu primeiro mandato, ele ocupa o cargo de presidente da Alerj desde abril de 2017, após assumir o posto do então presidente Jorge Picciani (MDB).

Ceciliano, que teve apoio do governador afastado Wilson Witzel (PSC) em 2019, também obteve o apoio do atual governador interino Cláudio Castro (PSC).

Na eleição do Legislativo carioca, a única deputada ausente foi Alana Passos (PSL), que está em licença maternidade; e somente votaram contra a chapa de Cecilano os deputados estaduais Anderson Moraes, Felipe Poubel e Márcio Gualberto, todos do PSL. A bancada do Novo, formada por Alexandre Freitas e Adriana Balthazar, se absteve na votação.

