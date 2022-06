Deputado que ameaçou colocar "cabresto" na boca de colega é denunciado por violência de gênero

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo denunciou o deputado estadual Wellington Moura (Republicanos) por violência de gênero contra a colega Mônica Seixas (Psol). O parlamentar afirmou, no mês passado, que iria colocar um "cabresto" na boca de Mônica.

"Quero dizer a ela [Monica Seixas] que, num momento que eu estava presidindo a sessão, ela estava importunando o plenário [...] é o que vossa excelência faz. Sempre. Várias vezes. Mas num momento que eu estiver ali [presidindo a sessão], eu vou sempre colocar um cabresto na sua boca porque não vou permitir que vossa excelência perturbe a ordem", disse Moura na ocasião. A deputada apontou "racismo e machismo" quando protocolou uma representação contra o deputado na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia.

A denúncia da Procuradoria foi formalizada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), porque o deputado tem direito a foro por prerrogativa de função. A PGE diz que Moura agiu com “menosprezo e discriminação à condição [de Mônica] de mulher, com a finalidade de impedir e dificultar o desempenho de mandato eletivo”. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo).

