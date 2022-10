Deputado que atacou Vera Magalhães é derrotado nas urnas

Apoie o 247

247 - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (Republicanos), que tentou constranger a jornalista Vera Magalhães, não conseguiu alcançar a tão almejada vaga na Câmara dos Deputados. Garcia foi derrotado nas urnas neste domingo (2). O parlamentar conseguiu apenas 24.549 votos em São Paulo.

>>> MP abre investigação contra deputado bolsonarista Douglas Garcia por ofensas contra jornalista Vera Magalhães

Garcia pode, inclusive, perder o atual mandato. Criticado até por bolsonaristas por ter tentado intimidar a jornalista a pouco mais de duas semana das eleições, durante um debate na TV Cultura, o parlamentar pode ter o mandato cassado pela Assembléia Legislativa de São Paulo (Alesp). As informações são do UOL.

>>> Seguidor da cartilha bolsonarista, Douglas Garcia esperava apoio, mas será mais um abandonado pela ‘chefia’

No dia 13 de setembro,Douglas Garcia, candidato a deputado federal nestas eleições, foi expulso do debate realizado pelo UOL em parceria com a Folha de S.Paulo e a TV Cultura após intimidar a jornalista Vera Magalhães, que participou do evento.

