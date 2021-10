Deputado que quebrou placa de Marielle é escorraçado de evento: "assassino" (vídeo)

Deputado RJ, Rodrigo Amorim, "expulso" pelos moradores de Santa Teresa ao tentar apadrinhar o Programa Santa Segura, lançado, hoje, no Largo dos Guimarães, com a presença do Claudio Castro e do secretário de Polícia Militar, Cel. Henrique Pires. pic.twitter.com/P5Ho4UCtrA

