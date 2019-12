Deputado vai ao Ministério Público contra lucros e dividendos da Vale

Representação do relator da CPI de Brumadinho pede providências contra distribuição de R$ 7,25 bilhões aos acionistas da mineradora, até que todas as vítimas do rompimento da barragem do Córrego de Feijão sejam indenizadas edit

O relator da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados tem reunião hoje com o procurador-geral do Estado, Antônio Sérgio Tonet. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) entrega ao procurador de Justiça, às 16h, requerimento oficial solicitando medidas judiciais para evitar a distribuição de dividendos aos acionistas da Vale, até que todas as vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho sejam indenizadas.

Há uma semana, a Vale, mineradora que controla a barragem Córrego do Feijão, informou que vai remunerar seus acionistas em R$ 7,25 bilhões, na forma de juros sobre capital próprio, referentes a 2019. O valor supera o total gasto pela companhia nos reparos do rompimento em Brumadinho.

“É revoltante que a empresa pretenda distribuir lucros a seus acionistas e divulgue isso em encontro anual de investidores em Nova York, antes mesmo de finalizar as indenizações das vítimas do crime em Brumadinho”, diz Rogério Correia, que entregou em novembro o relatório final da CPI, pedindo o indiciamento de 22 executivos envolvidos com o crime, além de vários outros procedimentos.

A entrega do ofício com o requerimento ao Ministério Público ocorrerá na própria sede do MP, em Belo Horizonte. Além de Rogério Correia, estará presente a deputada estadual Beatriz Cerqueira, membra da CPI da Assembleia Legislativa.