Deputados articulam acordo para evitar cassação de Fernando Cury, acusado de assédio contra Isa Penna

Deputados da Assembleia Legislativa de SP tentam articular apenas a suspensão temporária do mandato do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), que passou a mão nos seios de Isa Penna (PSOL) edit

247 - O deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) depõe nesta quarta-feira (24), ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), sobre o caso em que é acusado de assediar Isa Penna (PSOL).

Em dezembro, o parlamentar colocou a mão na lateral dos seios dela, episódio transmitido ao vivo pela TV Alesp. Formalmente, ele responde na Assembleia por quebra de decoro, um processo em que a punição mais severa seria cassação do mandato. Deputados tentam articular a suspensão temporária do mandato, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Também há uma discordância sobre o tempo do castigo. Se a punição for maior que 120 dias, será nomeado o suplente do parlamentar. Uma suspensão de duração inferior representaria uma licença. Nas duas hipóteses, ele pode ficar sem receber o salário.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.