Deputados bolsonaristas vão acionar Moro em caso de espionagem na Alerj

247 - Deputados bolsonaristas da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) vão acionar Sergio Moro para que a Polícia Federal aceite investigar o suposto esquema de espionagem na Casa.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "a ideia do grupo é levar para esfera federal a crise que mira o secretário Lucas Tristão, homem forte do governador do Rio Wilson Witzel (PSC), um dos maiores desafetos de Jair Bolsonaro. O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), afirmou que Tristão falou para ele sobre a própria espionagem."

A matéria ainda acrescenta que "na reunião de hoje da Comissão de Segurança Pública da Alerj, os bolsonaristas tentaram fazer com que o pedido para federalizar o caso via PF e Ministério Público Federal fosse feito pela própria Casa. O grupo foi derrotado por 4 a 3. O argumento dos deputados que votaram contra a federalização é que a investigação tem que se esgotar na esfera estadual."