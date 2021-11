Derrotado nas prévias como apoiador de Leite, Aécio decide continuar no PSDB

Apoie o 247

247 – A jornalista Malu Gaspar, do Globo, afirma que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que fez campanha por Eduardo Leite, irá continuar no PSDB, a menos que seja expulso pelo governador paulista João Doria. "Quanto à Aécio Neves, que trabalhou desde o início por Leite, o mais provável é que fique onde está. Antes mesmo da derrota, ele já dizia a aliados que não sairia do PSDB porque, embora seja adversário de Dória no plano nacional, em Minas ele tem razoável controle da legenda, do qual não abrirá mão facilmente. Isso, claro, se Dória não der um jeito de expeli-lo até o final da campanha presidencial", escreve, em sua coluna .

