Desânimo de Bia Doria em vídeo chama a atenção de internautas

Revista Fórum - A expressão desanimada da artista plástica Bia Doria, esposa do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou a atenção de internautas nas redes sociais nesta quarta-feira (1). Em vídeo, ela aparece ao lado do tucano, mas com o olhar longe e sem demonstrar grandes ânimos. Enquanto isso, o marido grava uma mensagem de ano novo aos seguidores.

Ao mencionar a esposa no vídeo, Bia abaixa a cabeça e passa a mão no cabelo, demonstrando certo desconforto. “Desejamos a você e sua família um feliz 2020, e ao Brasil também”, diz o governador. No final do curto registro, Bia cede e dá um leve sorriso.

A alegria da Bia é contagiante. pic.twitter.com/vDNzG2DuhK — rodrigo vianna (@rvianna) December 31, 2019

