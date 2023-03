Desaparecimento misterioso de menina no RJ envolve “foto triste” para tentar driblar família e suposto sequestro por pedófilo

Apoie o 247

247 - Um mistério tem abalado a família de Alessandra Rangel que, com apenas 12 anos, desapareceu na segunda-feira (6) após sair de casa pela manhã, por volta das 6h30 para ir à escola, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, mas não assistiu às aulas. A adolescente foi vista pela última vez conversando com um homem desconhecido nos arredores do colégio.

De acordo com o G1, a pré-adolescente mandou uma foto misteriosa depois:

"Parece que ela foi obrigada a fazer aquela foto para a gente parar de procurar. Está com um olhar triste. Aparenta estar dentro de um carro. Disse para a prima que era uma carro de aplicativo, mas é mentira. Alessandra saiu sem dinheiro", contou ao g1 a tia de consideração da menina, Jéssica Eller.

A reportagem ainda informa que todas essas informações já foram repassadas para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que já descartou que a jovem tenha fugido com um suposto jovem com quem falava pelo TikTok e que seria de Minas Gerais.

De acordo com Jéssica Eller, um primeiro rastreio e cruzamento de informações feitos pelos investigadores da DDPA apontaram que o perfil do jovem é falso, e que apontam para uma outra pessoa, um homem mais velho e que pode estar com a jovem.

