Desastre de Brumadinho: 264ª vítima é identificada

247 - O corpo da 264ª vítima do desastre da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, foi encontrado pela Polícia Civil em setembro e identificado nesta última quarta-feira (29), quase três anos depois do rompimento da barragem Córrego do Feijão.

Lecilda de Oliveira nasceu em Brumadinho, tinha 49 anos, era mãe de dois filhos e trabalhava como analista de operação da Vale. No dia do rompimento, Lecilda estava na Mina do Córrego do Feijão.

Naquele dia 25 de janeiro de 2019, 270 pessoas morreram. Destas, seis seguem desaparecidas.

