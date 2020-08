Desembargador volta a sair sem máscara e debocha de guardas: Não dou a menor bola para eles

O desembargador Eduardo Siqueira mais uma vez saiu sem máscara nas ruas de Santos e ainda disparou novas agressões verbais contra os agentes do GCM: “eles poluem a praia. Não dou a menor bola para eles" edit

247 - O desembargador Eduardo Siqueira, flagrado em vídeo humilhando guarda civis municipais da GCM no dia 18 de julho, decidiu novamente ignorar as medidas de proteção contra o novo coronavírus e sair novamente pelas ruas de Santos sem máscara.

O registro foi feito na manhã desta quarta-feira (5) por uma moradora da cidade que prefere não se identificar. Ela relata que o desembargador estava caminhando pela faixa de areia, com a máscara no pescoço, enquanto falava ao celular, do Canal 4 até o Canal 5. A cena durou cerca de 20 minutos. "Passou a Rua General Rondon, avistou uma viatura da GCM, deu meia volta e colocou a máscara", descreve.

Ao ser questionado pela reportagem do portal G1, em mensagem de áudio, se de fato estava nas ruas sem a proteção, ele não confirmou que estava na praia, mas não negou ao ser questionado .

A reportagem ainda informa que, não satisfeito em sair às ruas sem proteção, ele ainda disparou novas agressões verbais contra os agentes do GCM que fiscalizam e multam quem sai às ruas sem o objeto."Uma coisa que eu ignoro são essas viaturas da guarda, esses meninos para cima e para baixo. Não dou a menor bola para eles, é um desprazer ver eles estragando, destruindo, poluindo a praia", disse o desembargador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.